Alessandra Todde già pronta a fare le valigie | “Farò campagna elettorale in Abruzzo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lei,, dapprima ricorre al femminismo di maniera: sono la prima presidente donna dell’isola, ho rotto il tetto di cristallo ecc. ecc. Qualcun’altra lo aveva fatto prima di lei ma senza le benedizioni della parte “umana” e “migliore”. Invece lei, uscita come una Venere dalle acque purificatrici del progressismo, quel tetto lo avrebbe proprio frantumato. Con i suoi circa tremila voti in più dell’avversario sconfitto. Vabbè. C’è bisogno di qualcos’altro. E allora ecco l’annuncio: “Confermo, quando verrò a Roma mi tingerò una ciocca di capelli coi colori della Sardegna come vi avevo detto. Farlo in diretta nello studio di Un Giorno da Pecora? Certo, mi sembra un’ottima proposta”. Tanta roba. Ma finalmente c’è spazio anche per la politica. Intantoripete una parola che, pronunciata da Paolo Truzzu e da Giorgia Meloni, ...