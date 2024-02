Alessandra Todde csx è il nuovo presidente della Sardegna | battuto Truzzu cdx | 45 | 4% vs 45% Primo governatore del M5s

(Di martedì 27 febbraio 2024)è il, adesso c'è anche l'ufficialità. Il candidato del centrosinistra diventa così ildonnaregione e ilin assoluto del M5s, che sosteneva l'ex viceministro assieme al Pd.si è aggiudicata la vittoria do

ingegnere . Originaria di Nuoro, classe 1969. Deputata M5S (dal 13 ottobre). Già viceministro per un anno mezzo tra il 2021 e il 2021. Alessandra Todde è la ... (ilmessaggero)

ingegnere . Originaria di Nuoro, classe 1969. Deputata M5S (dal 13 ottobre). Già viceministro per un anno mezzo tra il 2021 e il 2021. Alessandra Todde è la ... (ilmessaggero)

In attesa dei dati definitivi, con lo scrutinio che proseguirà ancora durante la notte, sono già saltati i primi tappi di bottiglia nello staff di Alessandra ... (thesocialpost)

Alessandra Mussolini aggredita per strada a Strasburgo: "Picchiata con una stampella, sono sconvolta": Alessandra Mussolini è stata aggredita da uno sconosciuto che ha incrociato per strada a Strasburgo. L’europarlamentare di Forza Italia ha pubblicato un video-sfogo su X per raccontare, visibilmente ...notizie.virgilio

Fragile tregua nel centrodestra, veleni e sospetti su Sardegna: Milano, 26 feb. (askanews) - La possibile vittoria di Alessandra Todde si affaccia appena, nelle primissime sezioni scrutinate in Sardegna, ma il rimpallo delle responsabilità nel centrodestra parte ...notizie.tiscali

Sardegna: Nardella, 'complimenti Todde, comincia nuova strada centrosinistra': Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Complimenti ad Alessandra! Una vittoria che arriva alla fine di una campagna difficile e combattuta contro una destra arrogante e inadeguata. Da domani comincia una nuova ...lanuovasardegna