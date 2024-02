Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Sono qui ae sono stata”. Quando ormai è notte la vice capodelegazione di Fi all’Eurocamera,, arrivata nella città alsaziana per la Plenaria dell’Eurocamera, pubblica un video sui suoi canali social per denunciare un aggressione in strada da parte di una persona che parlava italiano. L’eurodeputata gira il video con il suo telefonino mentre, con il volto trafelato, sembra correre per strada. “Sono statada un uomo che parlava italiano. Una serie di insulti pazzeschi poi aveva una specie stampella e me l’ha tirata addosso, sulla schiena e sulle spalle…adesso sto andando…cioè c’è troppa violenza….”, sono le parole diprima che il video venga interrotto Erano le 20.30 di lunedì 26 febbraio quando...

