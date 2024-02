Alcaraz Juve Pronto per l’Esordio da Titolare con il Napoli | Cambio di Formazione nei bianconeri

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lantus si appresta a dare fiducia a Carlos, la stella argentina arrivata dal Southampton, per l’importante incontro in trasferta a casa dei Partenopei, in cerca di una svolta di stagione. Il tecnico Massimiliano Allegri sembra aver deciso di rivoluzionare lainserendodal primo minuto, una mossa che mira a rilanciare le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:ntus-Barcellona diretta tv in chiaro? Come seguirla Torino-ntus, le probabili formazioni Dove vederentus-Genoa, le probabili formazioni Allegri alla: tanti gli indizi per il ritorno in bianconero Del Piero sulla nuovantus: “Non commento ...