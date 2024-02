Alan Ritchson svela in che modo ha perso il ruolo di Thor nel MCU

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il protagonista della serie Reacher,, ha ricordato la sua audizione per ildinei film della Marvel, spiegando i motivi del suo fallimento.hato come haildinel Marvel Cinematic Universe, ammettendo i propri sbagli nell'affrontare la fase delle audizioni. La star della serie Reacher aveva avuto l'occasione di proporsi per il, poi assegnato a Chris Hemsworth, entrando in seguito nel mondo degli adattamenti dei fumetti grazie alla serie DC dedicata alle avventure dei Titans con la parte di Hawk. Un approccio sbagliato In un'intervista rilasciata a Men's Health,ha dichiarato: "Non l'ho ...

