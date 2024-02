Alain Delon | sequestrato un vero arsenale a casa sua | 72 armi e 3mila proiettili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Rennes, 27 febbraio 2024 - Indisono state trovate settantadueda fuoco e più di 3.000 munizioni, ma la leggenda del cinema francese non le aveva mai denunciate. Il ritrovamento, e il sequestro di undegno di un battaglione, è avvenuto la scorsa settimana durante una perquisizione effettuata nella sua residenza di Douchy-Montcorbon. Lo ha reso noto il procuratore di Montargis, Jean-Cédric Gaux, sottolineando che l'attore 88enne, gravemente malato, non aveva "alcuna autorizzazione a possedere un'arma da fuoco". Leconfiscate sono tutte fucili di categoria A (da guerra proibite ai cittadini) e B (soggette ad autorizzazione come fucili semiautomatici), e ...