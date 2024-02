Alain Delon | sequestrate 72 armi nella sua casa di campagna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 febbraio 2024) La gendarmeria francese ha confiscato 72, tra collezione e da tiro,indi. L’attore, 88 anni, da tempo è al centro della diatriba familiare tra i suoi tre figli e in questo ambito è stata fatta una perquisizione che ha trovatodi Douchy (nel Loiret) lee anche tremila munizioni. L’attore non disponeva del porto d’necessario, ha sottolineato il procuratore di Montargis Jean-Cédric Gaux in un comunicato stampa, come riportano i media francesi. L’inchiesta è partita nell’ambito delle tensioni familiari che hanno visto coinvolti i tre figli dell’attore. Anouhka che vive a Ginevra dal 2018 e vorrebbe far trasferire il padre vicino a lei, Anthony che vorrebbe ...