Al via domani Key | appuntamento di Ieg con la transizione energetica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Al viala seconda edizione di Key – The Energy Transition Expo, l?evento di Ieg (Italian Exhibition Group) che per tre giorni, fino al 1° marzo, trasformerà il quartiere fieristico di Rimini nel palcoscenico d?eccezione per tutte tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l?efficienzae le energie rinnovabili. Sono attesi circa 800 brand espositori (oltre il 30% in più rispetto al 2023), di cui circa il 35% dall?estero, con la presenza di aziende di rilevanza internazionale, leader nei propri mercati di riferimento. Alle 12, presso la Cupola Lorenzo Cagnoni – Innovation Square, è in programma l?Opening Ceremony, col ministro dell?Ambiente e della SicurezzaGilberto Pichetto. Parteciperanno Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Anna Montini, assessora ...