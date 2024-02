Al piccolo Eitan tre milioni Nonno Peleg ora vive a Pavia Seguirà la crescita del nipote

(Di martedì 27 febbraio 2024) Con un risarcimento di oltre 3si spengono i riflettori suBiran, il bambino di 8 anni unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone. Oggi l’avvocato che tutela il bambino, Fabrizio Ventimiglia, ritirerà la richiesta di costituzione di parte civile formulata il 17 gennaio: "Il bambino doveva uscire il più presto possibile dal processo e così è stato. Ha già pagato un prezzo carissimo, nessuno potrà mai restituirgli la famiglia persa, ma adesso potrà concentrarsi sul suo futuro". Nell’incidente del 23 maggio 2021 il, che frequenta la primaria all’istituto delle Canossiane, ha perduto il padre Amit, la mamma Tal, il fratellino Tom e i bisnonni. "Il risultato ottenuto ci soddisfa pienamente – aggiunge l’avvocato di– Leitner e Reale Mutua hanno offerto un contributo importante per ...

