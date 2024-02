Al grande concorso coreografico sono attesi oltre 80 gruppi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Back to The Style 2024“ promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di street dance, con un programma ricco di spettacoli, workshop e competizioni che celebrano la creatività e il talento dei ballerini di tutto il mondo. Nato nel 2011 a Porcari, come un modesto raduno di ballerini locali, ha rapidamente conquistato fama e risonanza a livello nazionale e internazionale. L’evento ha attraversato un percorso di crescita straordinario, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la scena della street dance. Da modesti inizi, il Back to The Style si è trasformato in una celebrazione della cultura hip hop, attirando2.000 ballerini provenienti da tutto il mondo e più di 3.000 spettatori appassionati. Ilvanta la partecipazione di80 ...