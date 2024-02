Adolescente muore dopo essere stato visitato e dimesso dall’ospedale | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)il caso del 12enne morto in Piemonteda un ospedale, la cronaca registra un altro presunto caso di malasanità. Saràa chiarire le cause della morte del 14enne di Sarno (Salerno), spirato nella notte tra domenica e lunedì nell’ospedale di Nocera Inferiore. Il giovane, come riportano oggi il Corriere della Sera e alcuni media locali, eraricoverato a Noceragiàdi Sarno. Ai medici aveva parlato di una forte emicrania e conati di vomito. Erano stati la madre e il padre ad accompagnare il figlio in ospedale sembra per dolori addominali. La famiglia ha presentato una denuncia ...