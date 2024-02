Addio Assante | una vita in musica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) È morto ieri a Roma Ernesto, storica firma di Repubblica, giornalista, musicologo, blogger, critico attento e raffinato. Aveva compiuto da qualche giorno, il 12 febbraio, 66 anni. Colpito da un ictus, è stato ricoverato immediatamente in ospedale, ma le cure si sono dimostrate inutili. Nato a Napoli, dopo gli inizi in radio, dalle prime emittenti rock romane a Radio 1 e a Sterenotte, e l’esperienza come criticole del Manifesto, nel 1979è arrivato a Repubblica, dove è stato criticole e poi caporedattore, inventore del settimanale, ideatore di Computer Valley e Computer, Internet e Altro e direttore di McLink e Kataweb. Ha collaborato anche con settimanali come Epoca, L’Espresso, Rolling Stone e di recente con Rockol. Ha curato alcune voci relative al pop e al rock ...