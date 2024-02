Addio a don Nicolini. Una vita in prima linea per aiutare i più deboli e diffondere speranza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Trasmettere ragioni die di; conoscere senza giudicare; la pace come ponte tra le diversità. Non è possibile disegnare un ritratto di don Giovannisenza tenere conto di questi tre tratti che hanno contraddistinto il suo quotidiano fino alla giornata di ieri, quando si è spento dopo mezzogiorno a causa di una breve malattia legata all’intervento chirurgico necessario per ridurre la frattura di un femore. Don Giovanni nasce a Mantova nel 1940 e nel 1959 si iscrive alla facoltà di medicina all’Università di Padova, ma dopo un solo anno di frequenza la sua sete di sapere lo porta a dirottare i suoi studi verso la filosofia. Frequenta, così, l’Università Cattolica di Milano, e a 23 anni sente di essere chiamato alla vocazione sacerdotale. Dopo essersi laureato si sposta a Roma dove si iscrive alla facoltà di ...