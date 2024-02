Addio a Domenico Rubino Il veterano dei volontari Apriva la mensa ai bisognosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) EMPOLI Era ildel gruppo deidella Misericordia di Empoli, una delle colonne portanti dellapopolare Emmaus.con i suoi 91 anni di età se n’è andato domenica mattina lasciando un vuoto enorme nella grande famiglia dell’arciconfraternità cittadina. Per i suoi trenta anni di servizio nella associazione era stato premiato con la Stella al merito della carità lo scorso 8 dicembre in occasione dell’Assemblea della Fratellanza. Era diventato socio della Misericordia nel lontano 1988 una volta andato in pensione dopo essere stato carabiniere. Dedicare il suo tempo libero alato "era stato un passaggio naturale", raccontava con quel sorriso dolce e contagioso. Si occupava principalmente di accogliere le persone che bussavano alla ...