Acquasanta – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024)Via Aldo Manuzio, 28 – 00153Telefono: 06/45550020 Sito Internet: www..com Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 23/26€, primi 24/27€, secondi 24/28€, dolci 12€ Chiusura: a pranzo da Lunedì a Giovedì OFFERTA Passo in avanti per questo ristorante a vocazione prevalentemente ittica, che sembra aver trovato maggior equilibrio tra ambizioni creative e concretezza dell’esperienza sensoriale. La proposta è d’impronta moderna e gioca sull’accostamento di sapori e consistente diverse, riuscendo nella maggior parte dei casi a vincere una sfida che nella cucina contemporanea troppo spesso deborda in provocazioni fini a sé stesse. Il menù è giustamente corto, proponendo quattro piatti per ciascuna portata, nonché due percorsi degustazione, uno con 5 piatti storici dello chef a 75 euro e ...