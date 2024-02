A2 femminile | si presenta la montenegrina ingaggiata dopo la partenza della Korhonen Dzakovic | Pronta a dare una mano»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ora c’è anche l’ufficialità: laDanijela, classe 1994, si è legata alla Cbf Balducci fino alla finestagione. Si tratta di una giocatrice , alta 183 centimetri, che in A2 ha giocato con Aragona e Sant’Elia, nella prima parte dell’attuale annata ha indossato la maglia del Tarnow nel massimo campionato polacco. Il suo arrivo colma ladell’opposta finlandese Piiae offre a coach Michele Carancini un’ulteriore soluzione in attacco. La pallavolista ha assistito alla partita delle compagne contro Busto Arsizio, vinta al tie break, e da oggi sarà in campo per i primi allenamenti e sarà a disposizione per la sfida di domenica contro Perugia, sempre al Banca Macerata Forum: giocherà con la maglia numero 10. Oltre alle stagioni in Italia e in Polonia, la neo ...