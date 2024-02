A Truzzu meno voti delle liste | il caso del voto disgiunto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alla fine vince Todde al fotofinish ma già nel tardo pomeriggio ci sono stati due segnali che suggerivano come ilsardo non avrebbe premiato il centrodestra. Il primo: la desolazione nel quartier generale di Paoloallestito all'hotel Regina Margherita di Cagliari. Il secondo: la notizia che Schlein e Conte si stavano dirigendo verso l'isola per seguire lo spoglio da vicino. «Aspettiamo fino all'ultima scheda dell'ultima sezione....». Fonti di Via della Scrofa, parlando con l'Adnkronos, fanno sapere che la partitaregionali in Sardegna per Fratelli d'Italia può dirsi chiusa soltanto in presenza di un dato definitivo, certo, inappellabile. Il lungo scrutinio che ha accompagnato il giorno successivo al, condito dalle polemiche per i ritardi nelle comunicazioni dei risultati, consegna un testa ...