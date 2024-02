A che ora Sonego-Nagal oggi | programma ATP Dubai | orario | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lorenzoaffronterà Sumital primo turno del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per, martedì 27 febbraio: sarà il quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00. Ilsarà aperto dal derby francese tra Monfils e Humbert, a seguire (non prima delle ore 13.00) il francese Van Assche incrocerà il russo Khachanov, poi (non prima delle ore 16.00) il russo Daniil Medvedev debutterà contro il kazako Shevchenko e a seguire toccherà al tennista italiano. Il piemontese dovrà rialzare la testa dopo le brutte eliminazioni rimediate al primo turno tra Doha e Rotterdam. Il Il 28enne, numero 48 al mondo, incrocerà il 26enne, numero 97 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare eventualmente ...