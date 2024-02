A che ora Musetti-Cazaux oggi | programma ATP Dubai | orario | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lorenzoaffronterà Arthural primo turno del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per, martedì 27 febbraio: sarà il secondo incontro sul Campo 1 a partire dalle ore 11.00, ilsarà aperto dal confronto tra l’ungherese Marozsan e lo spagnolo Davidovich Fokina. Il tennista italiano dovrà rialzare la testa dopo le brutte eliminazioni rimediate al primo turno tra Doha e Rotterdam, il momento non è dei più semplici per il 21enne toscano, chiamato a un’inversione di rotta dopo un avvio di stagione particolarmente stentato. Le difficoltà sul cemento appaiono evidenti per l’azzurro, che ha bisogno di ritrovare un po’ di fiducia. Il numero 26 del mondo incrocerà il 21enne francese, numero 86 del ranking ATP in forte ascesa. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si ...