A che ora Monza-Projekt Varsavia oggi | finale Challenge Cup volley | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024)martedì 27 febbraio (ore 20.00)affronterà ilnelladi ritorno dellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La formazione brianzola sarà chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, ovvero la sconfitta per 3-1 rimediata nella tana dei polacchi. I padroni di casa dovranno vincere per 3-0 o 3-1 per guadagnarsi il diritto di disputare il golden set di spareggio che assegnerà il trofeo, mentre in caso di vittoria per 3-2 o sconfitta con qualsiasi risultato la coppa finirà nelle mani degli avversari. Servirà una prova di forza da parte del bomber Arthur Szwarc, dello schiacciatore Stephen Maar, del centrale Gianluca Galassi sotto la regia di Fernando Kreling.spera di ...