68 bambini morti dopo lo sciroppo per la tosse | 20 anni al ceo di un’azienda farmaceutica uzbeka

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ventitreè persone sono state condannate per la morte di 68, provocata da unoper lacontenente sostanze tossiche. La sentenza è stata emessa da un tribunale di Tashkent, in Uzbekistan, al termine di un processo durato 6 mesi. Lo riporta la BBC. Gli imputati sono stati giudicati colpevoli di evasione fiscale, vendita di medicinali scadenti o contraffatti, abuso d’ufficio, negligenza, falsificazione e corruzione, da un tribunale uzbeko. Le pene vanno da due a 20. Il numero di decessi annunciati al tribunale della città di Tashkent è stato superiore a quanto riportato in precedenza. All’inizio del processo, iniziato nell’inverno 2023, sono stati registrati circa 65 decessi e i pubblici ministeri ne hanno aggiunti altri tre il mese scorso. Gli sciroppi contaminati sono stati prodotti da Marion ...