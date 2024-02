23enne muore schiacciato sul lavoro

(Di martedì 27 febbraio 2024) 15.50 Un giovanissimo operaio di 23 anni è morto in un incidente sulverificatosi nella periferia di Stornara nel Foggiano. Stando alle prime ricostruzioni l'operaio era impegnato nei lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione quando è stato travolto e ucciso dal materiale di risulta accumulato al bordo di uno scavo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per verificare la dinamica del drammatico incidente.

