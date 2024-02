Zilliacus ripunta l’Inter | «Stagione pazzesca | ora un’ambizione!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il magnate finlandese Thomas– già collegato a un’ipotetica acquisizione societaria – elogia ladel. E, su Twitter, lancia anche un obiettivo che i nerazzurri dovrebbero perseguire.FANTASTICA – Thomascontinua a monitorareda vicino. E lo fa con queste parole: “Congratulazioni alla squadra, all’allenatore, alla dirigenza e a tutti coloro che sono coinvolti. Chefantastica! Adesso bisogna implementare ulteriori servizi per i tifosi di tutto il mondo, aumentare il fatturato e rendere la squadra la migliore del mondo per i prossimi 10 anni!“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...