Zidane alla Juve | il tecnico rivela la sua destinazione in bianconero

(Di lunedì 26 febbraio 2024)nuovodella: l’ex allenatore del Real Madrid esce allo scoperto sul suo possibile futuroA Sky Sport, nella serata di Marcello Lippi, ha parlato anche Zinedine. Le parole sul suo possibile ritorno. CARRIERA DA ALLENATORE – «fine devi fare la tua di carriera da allenatore. Sicuramente è uno dei più grandi allenatori che ho avuto, lui e anche Ancelotti. Ho appreso tante cose e poi ho fatto il mio percorso». RITORNO IN PANCHINA – «Un giorno in Italia? Perché no, perché no. Nel calcio può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuramente mi piacerebbe».

