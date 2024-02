Zelensky | ‘Troppi filo-Putin in Italia | via i visti’ Poi annuncia una lista di propagandisti russi e critica Ue | ‘Inviato il 30% delle armi promesse’

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In questi mesi più che mai, dopo due anni di guerra, Volodymyrsa che senza l’unità del cosiddetto fronte occidentale l’Ucraina rischia di cedere sotto la pressione dell’esercito russo. Sul campo i soldati di Kiev continuano a perdere avamposti, seppur ancora di piccole dimensioni, letardano ad arrivare e a ovest, in Europa ma soprattutto negli Stati Uniti, il sostegno incondizionato alla causa di Kiev sembra sempre meno deciso. È in questo contesto che domenica il presidente ucraino ha lanciato un messaggio proprio a questi Paesi, a quelli che reputa più vicini a sé, affinché la “propaganda russa” non li contamini irrimediabilmente. E lo ha fatto riferendosi nello specifico all’: “Meloni è dalla nostra parte, sono molto grato alla vostra premier e sono felice dell’accordo che abbiamo siglato ieri, ma ci sono molti ...

