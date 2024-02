Zelensky ringrazia Meloni | “Ma in Italia ci sono molti putiniani | gli vanno revocati i visti”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Milioni di persone verranno uccise’ in Ucraina senza l’aiuto degli Stati Uniti, ovvero se i legislatori non approveranno i 60 miliardi di dollari di aiuti a Kiev chiesti dal presidente americano Joe Biden”. All’indomani del vertice dei G7 a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr, nel corso di una intervista alla Cnn, manifesta i suoi timori sul possibile taglio dei fondi militari al suo paese. ”Per capire quello che sta accadendo qui occorre venire in prima linea per vedere cosa sta succedendo, parlare con la gente, poi andare dai civili per capire cosa accadrà loro senza questo sostegno. E capirà che milioni di persone verranno uccise. E’ un dato di fatto’‘, ha detto. Il presidente ucraino si è però detto ”ottimista” circa la fornitura da parte dell’Occidente di missili a lungo raggio all’Ucraina. Nel corso di una conferenzaa Kiev, ...

