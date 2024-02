Zelensky | “Italia dalla parte dell’Ucraina ma ci sono molti pro-Putin”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Giorgia Meloni e l’” ha affermato Volodymyr, ma il presidente ucraino sottolinea anche la forte presenza di persone pro: “Prima di tutto dovreste cancellare loro i visti” e “mandarli via” in riferimento a chi fa propaganda russa nella Paese.chiede a Roma di fare di più: “Anche questa L'articolo proviene da Il Difforme.

“Milioni di persone verranno uccise’ in Ucraina senza l’aiuto degli Stati Uniti, ovvero se i legislatori non approveranno i 60 miliardi di dollari di aiuti a ... (secoloditalia)

E' fuori di dubbio che Giorgia Meloni sia "dalla parte dell' Ucraina ". Ma in Italia "ci sono molti pro-Putin, e prima di tutto dovreste cancellare loro i visti" ... (gazzettadelsud)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che in Italia ci sono tanti filo-Putin e che il suo governo sta preparando una lista di nomi. Presidente ... (periodicodaily)

Professione umiliatore. Meloni manda da Macron il prode Cirielli: Saranno seduti fianco a fianco capi di stato, capi di governo e i principali ministri degli esteri: Il presidente francese Emmanuel Macron, padrone di casa, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in ...huffingtonpost

La vittoria di Trump in Carolina del Sud, la lista di Zelensky e altre notizie interessanti: Il conflitto in #Ucraina visto da #Zelensky. Sull’Italia dice: “Meloni è con noi. Ma da voi molti filo #Putin ". E rispondendo ad una domanda del #Tg1 aggiunge: “Dovete cancellare i visti. Prepareremo ...limesonline

Guerra Ucraina, il nuovo piano (segreto) per la controffensiva: così Zelensky vuole cogliere di sorpresa Putin: La resa non è un'opzione: «Vinceremo!» continua a ripetere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Stiamo combattendo per questo, da 730 giorni». Nel ...ilmessaggero