Zelensky | dall' Ue solo il 30% delle munizioni promesse

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'Ucraina ha ricevutoil 30% dei proiettili di artiglieria promessi'Ue. Lo ha detto il presidente Volodymyrche oggi parteciperà in videoconferenza al vertice convocato da Emmanuel Macron sul conflitto e sugli aiuti. "Dei milioni di proiettili che l'Unione europea ci ha promesso, purtroppo non è arrivato il 50%, ma il 30%", ha dettoin una conferenza stampa con il primo ministro bulgaro Nikolay Denkov a Kiev.

