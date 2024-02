Zafferana Etnea | fermato mentre tenta di prendere le armi del padre per suicidarsi | salvato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 Idella Stazione disono riusciti ad evitare che un 28enne del luogo si togliesse la vita, intervenendo per tempo presso la sua abitazione. In particolare nella tarda mattinata, il giovane, caduto da qualche tempo in uno stato depressivo per questioni lavorative, era riuscito a sottrarre alle chiavi dell’auto di famiglia per scappare a bordo del veicolo, spegnendo il telefono cellulare così da non essere rintracciato. I familiari, allarmati da questo gesto e temendo il peggio, si sono subito recati presso la caserma del paese per chiedere aiuto ai, non potendo immaginare che la fuga fosse, in realtà, untivo di depistaggio. L’intento del ragazzo infatti, come successivamente ricostruito, era ...