Yare è pronto a salpare Benetti e il varo a scivolo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) VIAREGGIO Quattordicesima edizione di(Yachting Aftersales and Refit) in programma dal 13 al 15 marzo. Sono già novanta i comandanti di maxi yacht iscritti a quello che, negli anni, è diventato il più importante appuntamento del settore, organizzato come sempre da Navigo. Saranno presenti i rappresentanti di importanti cantieri come Overmarine, Lusben, Sanlorenzo, Tankoa, Feasdship e altri, oltre ad aziende specializzate come Jotun, Boero, Melita Marine, Rina. Un’agenda di 15 incontri sarà gestita tramite l’ App, dedicata alla creazione di specifici interessi comuni basati sui target. Gli ospiti saranno condotti in un tour dedicato ai cantieri locali e parteciperanno al Superyacht Captain’s Forum, riunione plenaria che offre una panoramica dello stato attuale del mercato dei superyacht, e sugli indirizzi e sui temi caldi legati al settore, ...