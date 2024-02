WWE | Infortunio alla mano per Piper Niven

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Anche se a distanza di diversi mesi dperdita dei titoli di coppia femminile, la maledizione associata a queste cinture ha colpito ancora: infatti, nelle ultime ore, è stata diffusa la notizia di unper, ex WWE Women’s Tag Team Champion al fianco di Chelsea Green. La wrestler scozzese è assente da due settimane e probabilmente il suorisale proprio al suo ultimo match durante Main Event, in coppia con la Green, contro Tegan Nox e Natalya. Secondo quanto riportato da Fightful, lapotrebbe aver riportato un. Non è ancora chiara la natura dell’incidente, ma nel backstage della compagnia si teme che la wrestler possa aver riportato addirittura una frattura. I fan più ...

