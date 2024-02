Who Do I Belong To | la recensione | l’ISIS è un incubo | visionario e confuso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il film: Who Do I, 2024. Regia: Meryam Joobeur. Cast: Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa, Dea Liane, Rayen Mechergui e Chaker Mechergui. Genere: Drammatico. Durata: 120 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama: Aicha vive nell’angoscia dopo la partenza dei figli maggiori Mehdi e Amine, reclutati dal. Mesi dopo, Mehdi torna inaspettatamente a casa con una moglie incinta al seguito. L’arrivo di Mehdi scatena vecchie ferite e un’oscurità che minaccia di consumare l’intero villaggio. Il terrorismo di matrice islamica diventa un dramma familiare in Who Do Idi Meryam Joobeur. Ambientato nelle sconfinate zone di campagna della Tunisia settentrionale, il film racconta un territorio liminale e insidioso. L’autorità è presente, il lavoro è umile ma dà sostentamento, ...