Washington | miltare si dà fuoco davanti all' ambasciata di Israele | Stop al genocidio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un militare, Aaron Bushnell, 25 anni, che secondo i media sarebbe un membro dell’aviazione militare americana, si è datoin segno di protestaall’di. Quando sono arrivati i vigili del, le fiamme erano state già spente dai membri dei Servizi di sicurezza americani. L’uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi. L’episodio è...

