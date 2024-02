VOTI STATS – Milan-Atalanta | Pioli piace | De Keteleare divide

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida di Serie A tra, terminata con il punteggio di 1-1 Possesso palla al 68% e 20 tiri contro 8: ai punti ilavrebbe meritato qualcosa in più del pareggio fissato con l’1-1. Al netto della decisione sul rigore, trasformato da Koopmeiners e non privo di interpretazioni diverse, pesano gli errori sotto porta dei rossoneri. Giudizi non omogenei che riguardano anche le due squadre e i loro mister, prendendo come campione il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.– Per Gazzetta merita un bel 7, raro a vedersi quando non si vince, a meno di essere una provinciale: «Rivincita su Gasp: molto meglio lui. Bonus, lo fa con idee non scontate: il 4-1-4-1, Reijnders fuori, Thiaw dall’inizio». Per il Corriere bene ma non benissimo, perciò 6,5: «Il suo ...