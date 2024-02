Volley | tifosi si scusano per gli insulti razzisti | “Condanniamo il gesto | isolato e infelice”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Durante la partita di pallavolo di Serie A2 tra la Consar Ravenna e la Yuasa Battery Grottazzolina, l’atleta Martins Arasomwan è stato vittima di. Il gruppo Skapigliati,di Grottazzolina, parlano così dell’accaduto: “Il gruppo intende porgere le più sincere scuse in primis all’atleta Martins Arasomwan, alla società Consar Ravenna ed a tutto il pubblico presente. Siamo molto rammaricati e dispiaciuti per le urla a sfondo razzista partite da alcuni sostenitori in maniera autonoma, urla che peraltro gli organizzatori del nostro tifo presenti hanno cercato subito di interrompere. Gli stessi autori si sono subito giustificati dicendo che non era assolutamente loro intenzione offendere in maniera razzista il giocatore ma solo undi esultanza per la battuta sbagliata e purtroppo le urla stesse ...