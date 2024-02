Volley Serie B | C e D Il CVR batte l’Arbor Interclays davanti a 350 spettatori

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel campionato diB di, l’Ama San Martino continua la sua rimonta iniziata con l’arrivo di Oreste Luppi come direttore sportivo: vince a Modena sull’Anderlini 3 a 0 (26, 14, 23) ed è ottava. In B1 femminile, oltre Secchia male invece la Tirabassi & Vezzali che perde con ilModena 3-1 (25-20 25-10 22-25 25-21). La Giusto Spirito Rubiera supera 3 a 1 (25-21 25-13 23-25 25-19) la Bsc Sassuolo e sale al comando, ma con due gare giocate in più di Imola. Nel derby di B2 prevale la Fos Wimore Cvr per 3 a 1 (25-20 25-12 21-25 25-23) sula 350. 19 punti di Brunfranco, 14 Odorici, 13 Furegato tra le padrone di casa, 15 Macchetta, 13 Bigi e Maggiali tra le ospiti. "Stiamo crescendo – dice Augusto Sazzi, coach Cvr – ...

