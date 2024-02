(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 L’attività info investigativa svolta dai Carabinieri sul territorio, finalizzata al contrasto del traffico di, ha condotto ad un ennesimo importante risultato. E’ nel contesto di mirati servizi di appostamento, infatti, che è maturato l’arresto perdiaididi un 49enne vizzinese ad opera dei Carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”. Le attività intraprese hanno documentato un insolito andirivieni di persone che si intrattenevano solo per qualche minuto nell’abitazione del 49enne, già da qualche tempo sorvegliata dagli uomini dell’Arma che nelle prime ore del mattino hanno predisposto una ...

Spaccio di cocaina, gemelli 20enni nei guai ad Acireale: Un arresto a Vizzini Sempre i carabinieri, ma a Vizzini, in un’altra operazione, coadiuvati dai militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 49enne per spaccio. Hanno ...livesicilia

Vizzini: 49nne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: E’ nel contesto di mirati servizi di appostamento, infatti, che è maturato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di un 49enne vizzinese ad opera dei Carabinieri della ...cataniaoggi

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Lavori in estate”: SICILIA – Per quanto riguarda il Ponte sullo stretto si punta “al massimo del risultato e il massimo che si può fare è arrivare entro giugno al Cipes e avviare i lavori in estate“. Lo ha detto Pietro ...newsicilia