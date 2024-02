Visnadi | “Leao fa innamorare del calcio Sul paragone con Balotelli dico …”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gianni, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Rafaelin Milan-Atalanta

Milan, nessuno è forte come Leao: contarne i gol è da incompetenti: Meglio Pelè o Maradona Più forte Messi o CR7 Scegli Rivera o Mazzola Ciascuno ha la sua classifica e tutti sono sicuri che sia quella giusta. Per me Rafa Leao.

Leao, un gol e mille polemiche: tirati in ballo Belotti, Chiesa e Lautaro: Leao sblocca Milan-Atalanta con un gol meraviglioso, ma non mancano le polemiche nemmeno in questo caso: è bufera ...

Blog: Il Milan si misura... con il Milan stesso: Oggi noi tifosi, imbeccati nel pensiero anche da giornalisti vari come Visnadi, per dirne uno ai più noto anche in queste pagine di CM, attribuiamo ai nerazzurri un valore intrinseco (dea) di molto ...