Virtus Bologna-Valencia in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 27^ giornata dell’di. Partita insidiosa per gli uomini di coach Banchi che, dopo aver perso la seconda partita in casa di tutta la competizione, ospitano ora la formazione iberica, dai risultati altalenanti ma alla ricerca di una vittoria importante in ottica playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 29 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di. RISULTATI e ...