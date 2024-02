VIDEO Strasburgo | Mussolini aggredita | “Parlava italiano | c’è troppo odio”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlessandradenuncia un’aggressione con unchoc sui social. “Sono statacon uno che, sono qui a” spiega l’europarlamentare, nella città francese per la plenaria del Parlamento europeo. Nelle immaginisi trova in strada, ed è visibilmente provata. “Una serie di insulti pazzeschi – racconta – aveva una specie di stampella, me l’ha data sulla schiena, sulle spalle”. Le immagini si concludono con parole di sconforto: “C’è troppa violenza, sono stravolta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.