VIDEO – Milan-Atalanta 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024), posticipoventiseiesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. PUNTO A TESTA –1-1 nel posticipoventiseiesima giornata diA. Ilsi risolleva solo a metà dopo le ultime due sconfitte per 4-2. Prende “solo” un gol, ma è quanto gli impedisce di battere l’che dopodomani tornerà al Meazza contro l’Inter, e si allontana in classifica. Due minuti e una manciata di secondi per vedere il vantaggio: Rafael Leao riceve palla a sinistra, va via con un ...