VIDEO – Lautaro Martinez | 101 gol in Serie A | i migliori momenti in Lecce-Inter

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al ... (inter-news)

Inter-Salernitana è la partita che andrà in scena tra pochissimo (ore 21.00) a San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Inzaghi ha ... (inter-news)

Vlahovic 2024 da record, il clamoroso confronto con i bomber europei: Chi gli si avvicina è Lautaro Martinez, che di reti ne ha fatte 7, in altrettante presenze, e che ha timbrato il cartellino ogni 78 minuti. Il distacco tra i due bomber della Serie A e gli altri ...calciomercato

Il paragone di Bucciantini: “Lautaro assomiglia a uno sherpa in montagna”: Intervenuto durante Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria a Lecce ...fcinter1908

Capello: "Inter non coordinatissima per 45', ma dopo il 2-0 non c'è stata gara": "Di parole è ormai difficile trovarne - afferma -. Anche in un pomeriggio in cui Simone Inzaghi presenta una squadra largamente rimaneggiata, con i soli Dimarco, Mkhitaryan e Lautaro come titolari ...fcinternews