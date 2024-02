VIDEO Il Questore Picone | “Non un ritorno | un nuovo inizio”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti A dieci anni dalla prima esperienza a capo di Squadra Mobile, Digos e capo Gabinetto della Questura di Avellino, il dottor Pasquale, ritorna nella sua terra d’origine e lo fa ricoprendo il ruolo di. Questa mattina la presentazione alla stampa con una premessa imprescindibile: “Il mio non è un, ma un, perchè ogni esperienza è diversa dall’altra così come le funzioni”. E sempre in premessa ilha voluto ricordare Domenico Fatigati, operaio morto a 52 anni mentre lavorava nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra. “Con l’auspicio che nessuno mai deve morire per il lavoro. La Polizia di Stato è parte della società civile per cui non potevo ricordare questa persona, sina personalmente che ...