VIDEO Gli Amatori Podismo all’Half Marathon | il diario di una giornata di fatica | sorrisi e pizza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Deve esserci un’incredibile passione mista a un’insana pazzia per decidere di vivere un’esperienza come la Napoli City Half, la kermesse giunta alla decima edizione che si è disputata nelladi ieri nel capoluogo partenopeo. E gliBenevento ne hanno da vendere, sia in un senso che nell’altro. E allora questa pazzia andava accompagnata seguendo con le telecamere di Anteprima24 la loro interaa partire dal raduno all’alba con la partenza fissata alle 6.15, passando per il viaggio, fino a toccare la parte sportiva e infine la meritata, quella desiderata da tutti. Una grande famiglia, non c’è altro modo per definire questa società, un gruppo capace di superare sonno e occhiaie pur di vivere una ...