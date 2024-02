VIDEO – Calhanoglu out | già Atalanta -2 | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? All’indomani della netta vittoria contro il Lecce 4-0, l’deve fare i conti con l’infortunio di Cahanoglu. Il turco, out per un lieve risentimento, starà fuori una decina di giorni circa. È già antivigilia di, recupero della ventesima giornata di campionato. Sarà Colombo l’arbitro della partita. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG, curato e realizzato dal nostro Emanuele ...