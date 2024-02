Viareggio Cup | il Beyond limits vince il derby africano in finale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Torre delLago (Lucca) - Ilha vinto la 74esima edizione della 'Cup', organizzata dal Cgc, battendo con il punteggio di 2-0 il Brazzaville. Entrambe le squadre che hanno disputato lasono africane: ilin rappresentanza della Nigeria e il Centre National Brazzaville in rappresentanza del Congo. A segno al 18' Arierhi mentre al 26' autorete di Mafoulou. Lasi è disputata allo stadio 'Ferraccì di Torre del Lago (Lucca). Curiosamentetutte e quattro le squadre arrivate in semierano africane.

