Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 26 FEBBRAIO ORE 1835 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA APPIA E DIRAMAZONESUD E PIU AVANTI TRA PRENESTINA ETERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA PISANA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO SI RALLENTA TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO CI SPOSTIAMO IN VIA PREN4ESTINA DOVE SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE SULLA STRADA PROVINCIALE POLENSE UN INCIDENTE ...