Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 18:15 (Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 1805 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA PISANA ED AURELIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA VIA FIORENTIMI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO CI SPOSTIAMO IN VIA PREN4ESTINA DOVE SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 17.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE ... (romadailynews)
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 16.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ... (romadailynews)
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 16.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ... (romadailynews)
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