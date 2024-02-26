Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 17:45 (Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 17.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA PISANA ED AURELIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA SUD ED APIRLIA DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI APRILIA CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 16.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ... (romadailynews)
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 16.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ... (romadailynews)
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 15.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ... (romadailynews)
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