Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 16:30 (Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 16.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 15.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ... (romadailynews)
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 08:30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN ... (romadailynews)
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